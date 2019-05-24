Инженеры предложили выращивать роботов на грядках, поливая их водой

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Учёные разработали материал, который приводит механизмы в действие при повышенной влажности воздуха.

Физики из Колумбийского университета придумали, как заставить функционировать роботов без моторов и электричества. Инженеры предложили выращивать машины на грядках, поливая их водой, путем преобразования энергии в физическое движение. В наше врем заметна тенденция делать всё динамичным, реагирующим на окружающую среду. Инженеры создали роботов с хорошей защитой, которые активизируются благодаря воде, а не электрическим двигателям. Большинство современных автоматизированных систем состоят из жёстких металлических конструкций. Мягкие же роботы дешевле, более подвижны и безопасны при использовании людьми.

Материал, созданный сотрудниками Колумбийского университета, состоит в основном из спор – клеток растений, применяемых в качестве пищевых добавок. Они альтернативны синтетическим полимерам и хорошо подходят для мягких приводов.

Под воздействием ультрафиолетового света пористый композит изгибается. Он может складываться в разные рисунки в зависимости от уровня влажности или типа жидкости. Это помогает мягким роботам отлично адаптироваться к окружающей среде.

Материал, разработанный инженерами, подходит не только для выпуска автоматизированных структур. Его можно добавлять в спортивную одежду, чтобы пот быстрее испарялся. Он замечательно подойдёт дизайнерам. Его можно применять для выпуска повседневных вещей и даже произведений искусства.