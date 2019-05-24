Что с этого человеку? Учёные поставили под сомнение пользу экспериментов на животных

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Самые первые эксперименты на животных проводились ещё в 2000 году до нашей эры.

Все знают об использовании крыс и мыший в научных опытах, однако недавно учёные поставили под сомнение пользу экспериментов на животных. Они провели ряд параллелей между ними и людьми, после чего возник вопрос о достоверности сделанных выводов в следствие подобных экспериментов.

Ученые назвали эту концепцию клинической значимостью. В большинстве случаев, биомедицинские организации требую документы, подтверждающие проведение опытов на животных. Они полагают, что таким образам могут оказать положительно влияние на здоровье человека. Учёные были в шоке, когда осознали, что человеку с этих опытов нет абсолютно никакой пользы, ведь сам опыт проводится на животном организме, а не на людском.

Начав собственное расследование, группа учёных решила доказать, что эксперименты на мышах не имеют клинической значимости. Кирк Маурер из Центра сравнительной медицины при Дартмутском колледже в Ливане заявил, что самые ранние письменные записи экспериментов на животных датируются 2000 годом до нашей эры, когда вавилоняне и ассирийцы проводили операции и испытывали лекарства для людей на животных.

С того момента были сделаны тысячи открытий. Например, что кровь, а не воздух течет по венам и артериям людей. В конечном итоге, исследователи признали, что в 21 веке у них нет возможности тестировать лекарства и новые технологии на людях, поэтому животные, пусть и не 100-процентно, но помогают им в экспериментах.