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Инфракрасный анализ позволил обнаружить воду на околоземном объекте 46P/Wirtanen. Кометы наполнили Землю водой, уверены исследователи.

Несмотря на обширный пласт знаний об истории развития нашей планеты, ученые так и не смогли понять происхождение воды на Земле. Согласно одной из теорий, вода на планете появилась от падения комет, состоящих изо льда. Исследователи нашли доказательства этой гипотезы.

С помощью стратосферной обсерватории SOFIA, расположенной на борту самолета Boeing-747, астрономы смогли проанализировать комету 46P. Инфракрасные сенсоры позволили узнать соотношение двух типов воды на комете.

Так, «обычная» вода, распространенная на Земле, состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода. При этом атомы водорода содержат один протон. Помимо нее, существует «тяжелая вода» дейтерий, в которой атом дополнен нейтроном.

Обычно на кометах дейтерия в три раза больше, чем обычной воды, но содержание объекта 46P было близко к мировому океану. Стоит отметить, что ранее ученые нашли чистую воду на комете 103P и 45P, которые тоже происходят из облака Оорта – гипотетической области на окраине вселенной. Это доказывает теорию о том, что вода появилась на Земле от столкновений с кометами.