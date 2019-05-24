Страшная аномалия: Медики удалили девочке лишние пальцы на руках

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1 и 700 детей рождается с нарушением. Намерены детально изучить геномы.

Медики провели очень сложную операцию — они удалили маленькой девочке лишние пальцы на руках. На каждой руке около большого пальца были ещё два, которые не функционировали. Операция по избавлению от патологии завершилась благополучно.

Стоит отметить тот факт, что в данной семье этот случай не является первым, раньше уже случалось подобное. Медики убеждены, что это связано с наличием определённого гена и намерены детально изучить тему.

Данное заболевание называется полидактилией, это страшная аномалия, которая представляет собой нарушение развития конечностей. Согласно имеющейся статистике, с ним рождается один ребёнок из 700-1000 малышей. В Китае же такое заболевание встречается наиболее часто.

Обычно дополнительные пальцы бывают недоразвиты и не выполняют никакой функции, но редко кто соглашается их удалять, поскольку операции не всегда заканчиваются благополучно. И многие живут с такой аномалией: например, у актрисы Холли Берри шесть пальцев на ноге.

Предполагается, что в дальнейшем это позволит предотвращать патологию, выявляя её на ранних сроках беременности. Если исследователям удастся создать лекарство, которое менять геномы, то такие случаи станут огромной редкостью.