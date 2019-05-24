Земля содрогнулась: Геологи обнаружили гигантское извержение подводного вулкана

Сегодня, 05:00

Выбросы магмы стали причиной необъяснимых сейсмических событий по всему миру.

Учёные обнаружили возле острова Майотта огромную подводную гору, которой не было там 6 месяцев назад. По данным экспертов, океанская находка оказалась самым большим известным вулканом, высотой в 800 м, а шириной — 5000 м.

Геологи заявили, что гигантское извержение этого подводного вулкана стало причиной странных сейсмических событий на территории побережья Африки. Весь мир оказался «пленён» неизвестным шумом. Специалисты отметили, что гул звучал на одной сверхнизкой частоте, что оказалось очень странным, ведь сейсмические волны грохочут на многих частотах. Эксперты также обнаружили «р-волны» и «s-волны», которые чаще всего сопровождают землетрясения.

По словам геологов, остров Майотта уже сдвинулся на 10 см на восток и 13 см на юг. Такие изменения говорят о том, что подводные запасы магмы уменьшаются и находятся постоянно в движении.

Учёные предполагают, что рождение огненной горы стало поводом необъяснимого поведения тектонических плит в ноябре 2018 года: Земля содрогнулась от сейсмического гула. Это был первый зафиксированный случай, причиной которого стали эти изменения океанского дна.

Специалисты рассказали, что остров Майотта не первый раз «замечен» в извержениях. По данным National Geographic, менее 4000 лет назад в этом районе уже колебались подводные горы, наполненные магмой. Этому есть объяснения, ведь остров является частью архипелага Коморо, созданного вулканизмом.

Геологам ещё предстоять узнать особенности структуры нового вулкана и количество магмы, которая способна вызвать новые извержения.