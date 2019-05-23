«Совсем как живой»: Российская нейросеть «оживила» портрет Достоевского

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Портрет классика русской литературы начал двигаться и разговаривать.

Российскими разработчиками создан алгоритм способный преображать статичные изображения в анимированные. Система берет за основу видео с изображенным на ним человеком и снимает маску его лица. Далее алгоритм считывает лицо с фото или даже портрета и накладывает его поверх маски. Так, российская нейросеть по сути «оживила» портрет Достоевского, который на анимации «совсем как живой».

Такая работа крайне непростая, а, чтобы наложить поверх анимации аудиоряд с произносимым текстом необходимо очень точно следить за мимикой и соответствием с движением губ на картинке. Алгоритм нейросети постоянно обучается на собранных и размеченных моделях.

Основная проблема алгоритма заключается в необходимости считывания информации с минимального количества полученных кадров. В этом учёным из «Сколково», под руководством Егора Захарова, помогают разработчики Samsung. Разработанный специалистами алгоритм научился использовать только 2 изображения — исходного и цели для анимации.

В результате получаются способные двигаться «говорящие головы». Пользователи сети уже заинтересовались в «оживлении» других представителей русской классики.