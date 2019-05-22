Круглые черви помогли открыть эликсир вечной молодости - учёные

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Черви-сверхдолгожители обнаружили аптечные препараты, которые останавливают старение.

Учёные Университета медицинских наук США выяснили, что старение круглых червей заложено в их генетическую структуру. Специалисты нашли способ вмешаться в этот процесс, чтобы продлить жизнь нематодам.

Круглые черви живут 15-25 дней, их геном изучен лучше всех, поэтому этот паразит идеально подходит для редактирования ДНК-структуры.

Специалисты сравнивали гены «обычных» нематод и «долгожителей» в течение их существования. Последним представителям учёные продлевали жизнь с помощью генетических мутаций. Процессы старения у червей происходили одинаково, разница была в периоде жизни.

Это исследование навело на мысль, что продлить молодость можно и без вмешательства в ДНК, а с помощью аптечных препаратов. Учёные изучили 1309 лекарств, 10 из которых имели «нужное» влияние на генетическую структуру.

Червей снова сравнили, однако теперь продлевали их жизнь с помощью медицинских препаратов. В ходе эксперимента выяснили, что все лекарства частично замедляли старение.

Руководитель исследования Роберт Шмуклер Рис отметил, что им удалось найти фармакологическое вещество, которое продлевает жизнь нематодам. Он добавил, что раннее эти лекарства не изучали в контексте сохранения молодости.

Результаты эксперимента помогли открыть новую дверь в медицине. Учёные говорят, что изучение этих лекарственных препаратов продолжится. Эксперты предполагают, что эликсир вечной молодости не такой уже и вымысел.