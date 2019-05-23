Птица-пессимист: вороны способны «заражать» друг друга плохим настроением

Сегодня, 03:57

Ученые из Венского университета выяснили, что вороны способны к эмпатии. Оказалось, что решение, принятое вороном, в большей степени будет зависеть от эмоционального состояния сородича, за которым птица наблюдает.

Автор исследованя Джесси Андриэнзе рассказала, что обыкновенные вороны вида Corvus corax могут оказывать на собратьев эмоциональное воздействие. Переданное от одной птице к другой эмоциональное состояние впоследствии отражается на индивидуальном решении. Правда, «заражать» друг друга птицы способны только похим настроением.

Джесси Андриэнзэ с командой ученных провела эксперимент, в котором участвовали восемь особей. Пять самок и три самца. Вороны выполняли задания в парах. Одним птицам выдавали лакомства и угощения, которые особям не казались вкусными. Другие испытуемые следили за процессом, при этом они могли видеть только сородичей. Выяснилось, что птицы без труда перенимают отрицательные эмоции, проявляемые собратьями. Интересно, что с позитивными проявлениями такого не замечалось.

Вороны вовсе не являются пессимистами, такое поведение может быть связано тем, что негативные эмоции могут сигнализировать об угрозе жизни птицы. У этого вида птиц хорошо развит интеллект и способность выражать нежность, счастье, гнев и удивление. Для общения между собой они используют целый ряд звуков. Интересно, что в разных социальных группах в общении ворон проявляются разные диалекты.