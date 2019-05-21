Еда из Средневековья: Учёные определили, чем питались крестьяне

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Сыры составляли главную часть рациона жителей.

Специалисты из Университета Бристоля исследовали археологические находки XV века. Учёные изучили найденные фрагменты посуды, кусочки керамики и останки животных. С помощью этого анализа эксперты определили, чем питались жители средневековой Англии.

Экспертиза древней посуды из глины помогла выяснить, какая еда присутствовала в рационе среднего класса. В состав кухонной утвари входили масла и натуральный воск, поэтому археологи предположили, что питание в основном состояло из тушёных блюд. Главными ингредиентами было говяжье мясо, а для гарнира использовали капусту и лук-порей.

Ключевая роль принадлежала молочным продуктам. Большая часть кухонных инструментов использовалась для приготовления сыра.

Повседневная еда Средневековья для рядовых жителей Англии оказалась довольно-таки разнообразной и сбалансированной: овощи, мясные и молочные продукты присутствовали в рационе.

Научное открытие помогло ответить, чем же питались средневековые крестьяне. Эти данные являются первой документальной информацией о рационе среднего класса XV века.

Напомним, что археологические раскопки проходили на территории Вест Коттона в графстве Нортгемптоншир. Специалисты продолжают изучение находок Средневековья.