Еда из Средневековья: Учёные определили, чем питались крестьяне

Сыры составляли главную часть рациона жителей.
Специалисты из Университета Бристоля исследовали археологические находки XV века. Учёные изучили найденные фрагменты посуды, кусочки керамики и останки животных. С помощью этого анализа эксперты определили, чем питались жители средневековой Англии.
Экспертиза древней посуды из глины помогла выяснить, какая еда присутствовала в рационе среднего класса. В состав кухонной утвари входили масла и натуральный воск, поэтому археологи предположили, что питание в основном состояло из тушёных блюд. Главными ингредиентами было говяжье мясо, а для гарнира использовали капусту и лук-порей.
Ключевая роль принадлежала молочным продуктам. Большая часть кухонных инструментов использовалась для приготовления сыра.
Повседневная еда Средневековья для рядовых жителей Англии оказалась довольно-таки разнообразной и сбалансированной: овощи, мясные и молочные продукты присутствовали в рационе.
Научное открытие помогло ответить, чем же питались средневековые крестьяне. Эти данные являются первой документальной информацией о рационе среднего класса XV века.
Напомним, что археологические раскопки проходили на территории Вест Коттона в графстве Нортгемптоншир. Специалисты продолжают изучение находок Средневековья.