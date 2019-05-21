Сегодня, 18:41

Приём препаратов начинается из-за головной боли и наоборот, говорят учёные.

Согласно серии случаев, опубликованных в разделе «Головная боль», распространенность кластерной головной боли может быть выше у лиц с расстройством, связанным с употреблением психоактивных веществ, чем у населения в целом. Эта серия случаев включала 7 пациентов (6 мужчин и 1 женщина; в возрасте 26-54 лет), которые обратились во французскую клинику наркологического надзора с кластерной головной болью и расстройством, связанным с употреблением психоактивных веществ. Пациентов спрашивали об их опыте с несколькими веществами. Пять из этих пациентов сообщили о ежедневном употреблении табака и алкоголя, остальные говорили даже о запрещённых препаратах. Исследователи проанализировали литературу, чтобы изучить возможные связи между интраназальным путем введения лекарств и развитием кластерной головной боли.

По словам авторов серии случаев, повторное интраназальное использование может быть связано с кластерными головными болями из-за повреждений, связанных с поражениями орофациальной области.

«Эта работа приводит нас к двум неисключительным гипотезам. Во-первых, расстройство, связанное с употреблением психоактивных веществ, возникает в результате невыносимой боли [кластерной головной боли] », - отмечают исследователи. «Во-вторых, расстройство, связанное с употреблением психоактивных веществ, само по себе… или периферические повреждения, вызванные введением психоактивных веществ, вызывают нарушения в гипоталамусе или его корковых связях».

Таким образом, принимающие запрещённые препараты пациенты получают в «награду» сильную головную боль. И с сильной мигренью люди решаются употреблять «смертельные» препараты. То есть, экспертами научной лаборатории Франции названа неожиданная связь психоактивных веществ и мигрени.