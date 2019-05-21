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Этот участок получает информацию об окружающей среде, основываясь на минимуме данных — как вор, который находит чужие вещи на ощупь.

Исследовательская группа ученых Кембриджского, Центрально-Европейского и Колумбийского университетов обнаружили связь между мозговой активностью и работой воров-карманников. По мнению ученых, преступное «ремесло» заключается в умении идентифицировать объекты, определив их ценность, с помощью касаний. Для этого требуется развитие определенного участка мозга, который анализирует окружающую информацию.

Среднестатистический человек может не углубляться в чтение этикетки, что бы понять — какой продукт лежит перед ним — даже если раньше он не сталкивался с ним. Эта особенность заключается в способности мозга разбивать непрерывный поток информации на отдельные блоки. Так, покупатель на основе визуальной информации формирует мнение о товаре, а карманник — на основе тактильных ощущений определяет содержимое чужой сумки.

Исследователи обнаружили «область карманника» в мозге с помощью визуального эксперимента. Участникам предложили сложить части нескольких абстрактных форм на экране, в которых не было четких границ. Затем подобное задание предложили выполнить, используя головоломку, которую можно было потрогать.

Выяснилось, что испытуемые могли сложить «виртуальную» головоломку, основываясь на тактильных ощущениях. Более того, участники эксперимента могли описать тактильные ощущения, основываясь на визуальной информации.

Авторы эксперимента отмечают, данные исследования могут перевернуть представление о человеческом восприятии. По сути, для получения информации об окружающей среде достаточно выводов, основанных на тактильных ощущениях и зрительной информации.