Учёные: любовь к собакам обусловлена генами

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Ученые из Уппсальского университета в Швеции объяснили, что стремление человека завести себе четвероногого питомца более чем на 50% обусловлено генетическим фактором.

Специалисты обнаружили закономерную связь между особенностями ДНК человека и наличием у него собаки. Они провели масштабное исследование, изучив геномы пятидесяти тысяч близнецов.

Исследователи выявили мутацию, которая напрямую связана с любовью к собакам. Соответственно, люди, имеющие данный вид мутации, чаще других являются заводчиками. Также у женского пола показатели этой мутации были выше и составили шестьдесят процентов.

Учёные уверены, «ген собаководства» начал формироваться в период каменного века, когда люди только начали приручать животных, в том числе и собак. Они использовали четвероногих помощников на охоте для выслеживания и загона добычи. Далее животные были обучены на выполнение и других полезных команд.

Однако, конкретное местонахождение гена в организме пока найти не удалось.

Учёные уверены, что этот анализ поможет в будущем более подробно изучить генетическое влияние человека на процесс одомашнивания животных, а также подробно выявить влияние собаки на здоровье человека.

Напомним, что в мире имеется несколько популярных гипотез происхождения собаки. Наиболее вероятными предками считаются волк и некоторые из видов шакалов. Также собака является одним из древнейших из всех нынешних домашних животных человека.

Мнения учёных также сходятся и на том, что собака была одомашнена в период Старого Света эпохи верхнего палеолита, но конкретного место происхождения и одомашнивания животного пока неизвестно.