Города уйдут под воду: Компьютер показал жизнь людей через 50 лет

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Искусственный интеллект смог заглянуть в будущее, но оно разочаровало: кварталы были затоплены, а пожары неконтролируемы.

Учёные из нескольких стран опубликовали научное исследование, где рассказали, что уже через 50 лет жизнь людей значительно изменится. Они смогли создать специальную программу, которая показала, что современные города уйдут под воду. Это последствия изменения климата и человеческой деятельности.

Компьютер смоделировал несколько изображений улиц, которые, по словам экспертов, должны изменить несерьёзное отношение людей к прогнозам глобального потепления. Они уверены, что сейчас многие недооценивают его влияние. Возможно то, что показал искусственный интеллект, заставит население больше делать в отношении сохранения окружающей среды.

Эксперты заявили, что через 50 лет человечеству будут угрожать две основные опасности: наводнения и пожары. Оба эти явления будут очень быстро выходить из-под контроля и приобретать огромные масштабы, оставляя после себя разрушения. Для моделирования использовались фото Google Street View после реальных пожаров и наводнений. Компьютер быстро усвоил разницу и научился «строить» самостоятельно на основе исходных данных.

Огромные территории Земли оказались выжжены. Исследователи намерены создать полную карту Земли, чтобы показать людям тот мир, в котором придётся выживать, если не начать предпринимать меры.