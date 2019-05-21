Москвичи выживут? Учёные показали, кого настигнет глобальное потепление

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Огромное ядовитое пятно диоксида азота, из-за которого глобальное потепление погубит города, угрожающе нависло над Европой и Москвой.

Климатологи опубликовали изображение, которое показывает концентрацию вредных веществ на планете. Судя по карте, глобальное потепление ударит по Европе и Москве. Именно над ними расположены яркие красные точки. Это значит, что в данных районах больше всего диоксида азота.

По словам экспертов, столица в опасности, поэтому возникает большой вопрос относительно того, выживут ли москвичи. Учёные предупреждают, что карта, которую они показали, отражает истинное положение дел. Миссия Copernicus Sentinel-5P в период с апреля 2018 года по март 2019 года тщательно собирала данные, чтобы как можно точнее и нагляднее продемонстрировать опасность и увидеть, кого настигнет глобальное потепление.

Диоксид азота образуется, главным образом, из-за сжигания топлива. Естественно, что в столице из-за большого потока машин, а также работающих заводов воздух загрязнён довольно сильно. Кроме того, что данное вещество влияет на повышение средней температуры, изменяя климат, оно ещё и очень сильно вредит дыхательной системе человека. В списке главных врагов климата находятся, помимо диоксида азота, углекислый газ и метан.

Пользователи в сети отметили, что живут как раз рядом с промышленной зоной Германии, и воздух там действительно оставляет желать лучшего, как и в других европейских регионах. Многие отметили, что данные на карте действительно показывают всю правду. Специалисты не перестают призывать общественность и государства к тому, чтобы противостоять угрозе, которую создают сами люди и остановить вред, который наносит природе человеческая деятельность. Иначе это же всех и погубит.