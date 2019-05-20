В системе СИ изменят принцип измерения килограмма

Сегодня, 17:37

Будет использована константа, а не физическая величина. Вычисления станут более точными.

Учёные рассказали о том, что необходимо отказаться от некоторых привычных единиц измерения. В системе СИ привычный принцип измерения килограмма изменят на новый. Об этом сообщает англоязычный портал Engadget.

Стоит отметить тот факт, что в дальнейшем определение величины будет основано не на физическом эталоне — учёные станут вычислять его при помощи константы. Это связано с тем, что человеческие ощущения не позволяют воспринимать вес гири одинаково.

Такое изменение очень важно для науки, поскольку вычисления станут более точными. Что касается обывателей, то они не заметят особенных изменений. Важно то, что эталон килограмма за 130 лет потерял 50 микрограммов атомов, а значит вес не соответствует стандарту.

Кстати говоря, это не единственный случай, когда меняются единицы измерения. Можно вспомнить Древний Египет, где при измерении не использовалось понятия метра, строительство пирамид производилось на основе длины королевского предплечья.

И только в 1875 году была впервые принята международная система единиц, тогда 17 стран подписали договор о метрической конвенции. Это позволило учёным продвинуться вперёд, поскольку пришли к единым измерениям и начали лучше понимать научные труды коллег.