Народное лекарство: Брокколи помогает победить онкологию — медики

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«Убивает» раковый ген. Был создан противовоспалительный препарат. Исследование провели на мышах.

Учёные из Медицинского центра Бет-Исраэль рассказали, что капуста брокколи может быть полезной для организма. Дело в том, что народное лекарство помогает победить онкологию.

Исследователи связывают такое воздействие продукта на раковые опухоли с наличием молекулы I3C, которая побеждает ген онкологии — WWP1. Это вещество в больших количествах присутствует в брокколи.

Медики провели исследование на животных и убедились в эффективности препарата с I3C. Правда, здесь существует некоторая сложность, что связано с количеством брокколи. Для того, чтобы появился какой-либо эффект, нужно съедать по 2 кг капусты ежедневно.

Медики намерены найти другие средства против онкологии, а данный метод можно использовать в качестве профилактики. По крайней мере, капуста затормозит развитие заболевания.

Говоря о пользе брокколи, стоит отметить витамины А, В9, К, С, фосфор и магний. Капуста помогает бороться с сердечно-сосудистыми заболеваниями, поскольку укрепляет стенки сосудов, предотвращая возникновение инфарктов.