Вонь и грохот, как в аду: На Афины обрушился климатический Апокалипсис

Сегодня, 18:00

Ледниковый период начался в Греции и продолжится на Урале. Полюса меняются быстрее, чем ожидалось.

Град размером с куриное яйцо засыпал Афины, причём, не выпал кое-где и растаял, а плотный слой сантиметров 20 укрыл почти весь город. Для Греции это явление было бы необычным даже зимой, а в конце мая никто и представить себе не мог ничего подобного. Хуже всего, что в некоторых районах смесь льда и воды заблокировало стоки, из-за этого на улицах стоит вонь и грохот как в аду.

Ученые вынуждены признать, что магнитные полюса меняются быстрее, чем ожидалось и климатические изменения прогнозировать теперь невозможно. По мнению экспертов из Гаагского университета, на Афины обрушился климатический Апокалипсис из-за смещения Гольфстрима, который в последнее время сместился с севера Атлантики к экватору. Это океаническое течение служило «грелкой» для всей Европы, обеспечивая мягкий и достаточно теплый климат без резких перепадов температур. Сейчас влияние Гольфстрима заметно снизилось, что открыло путь арктическим воздушным массам. Конспирологи считают, что через три года Европа вообщебольше не увидит лета.

Центральные районы России тоже оказались в центре ледяного Апокалипсиса. Урал начало засыпать снегом после аномальной жары. Хуже всего приходится владельцам авто, которые уже давно «переобули» авто в летнюю резину. Прогнозы синоптиков неутешительные. Замерзать еще минимум несколько дней придется жителям Челябинской, Свердловской, Курганской областей и Пермского края.

Кстати, многие сельские хозяйства уже сейчас прогнозируют рекордный неурожай некоторых культур и, как следствие, дефицит и удорожание сельскохозяйственной продукции.