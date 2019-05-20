Ходят в школу и не полнеют! Исследование показало связь между учёбой и ожирением

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Учёные могут разработать программу по борьбе с эпидемией детского ожирения.

Накануне учёные провели исследование, которое показало связь между учёбой и ожирением. Оказывается, что дети, добирающиеся до школы пешком или на велосипеде, имеют меньшую вероятность лишнего веса, чем те, кто путешествует на машине или общественном транспорте. Вывод был сформулирован после анализа данных 2 тысяч школьников младшего возраста со всего Лондона.

Исследование, проведенное учёными из Кембриджского университета, является первым в области оценки влияния физической активности на лишний вес и уровни ожирения у младших школьников. Его основой послужили данные исследования «Размер и функция легких у детей», проведенного в Университетском колледже Лондона в период с 2010 по 2013 год. Первостепенно эксперты связали два основных типа внеклассной физической активности: ежедневные поездки в школу и спортивную активность. Затем они измеряли жировые отложения и мышечную массу каждого из детей, и оценили их взаимосвязь с уровнем физической активности.

50% детей, принявших участие в исследовании, регулярно ходят в школу и не полнеют. Всё дело в ежедневном занятии спортом (ходьба в учебное заведение пешком либо езда на велосипеде или скутере). Для учёных является важным само понимание взаимосвязи между уровнями ожирения и различными видами физической активности. Так они смогут разработать меры, которые поспособствуют преодолению эпидемии детского ожирения.