Лучшим лекарством от пневмонии оказались грибы шиитаке — медики

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Убивают бактерии в верхних дыхательных путях. На основе грибов создаётся медицинский препарат.

Медики из Ирландии открыли продукт, который может помочь в решении проблем со здоровьем. Лучшим лекарством от пневмонии оказались грибы шиитаке — они эффективно борются с бактериями, которые становятся причиной воспалений в дыхательных путях.

На основе грибов шиитаке исследователи создают лекарственную сыворотку для внутривенных инъекций: в дальнейшем, если лекарство окажется действенным, оно может широко использоваться в медицине не только для лечения пневмонии, но также и для укрепления иммунитета.

Было замечено, что за последние 30 лет данные бактерии стали причиной множества смертей, поскольку приспособились к действию антибиотиков. В связи с этим необходимо новое лекарство, у которого в основе были бы биологически чистые продукты.

Стоит отметить тот факт, что данный вид грибов распространен в Юго-Восточной Азии и Приморском крае. Кстати говоря, их можно использовать не только для лечения пневмонии — в Китае и Японии грибы применяют для снижения холестерина и для борьбы с лишним весом.