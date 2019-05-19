Абсолютно универсальные: Полимерные ткани из синтетической ДНК разработали учёные

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Незначительный уровень загрязнения может спровоцировать подобное явление, заявили учёные.

Наука стоит на пороге нового открытия – устойчивых синтетических материалов. Накануне, учёные из Университета Иллинойса разработали полимерные ткани из синтетической ДНК. Они определили механизм под названием «нарезка резьбы», который работает в процессе растягивания перерабатываемой пластмассы.

В первую очередь исследователи изучили динамику потока кольцевых и линейных полимерных растворов на основе ДНК. Так они выяснили, как могут взаимодействовать синтетические полимеры в процессе обработки. Испытуемый материал подвергали растягиванию и сдавливанию, заставляя полимеры течь. В этот момент, с помощью одно-молекулярной флуоресцентной микроскопии, исследователи наблюдали за поведением отдельных молекул.

Проанализировав полученные данные, учёные заключили, что изменения в форме кольцевых полимеров происходят из-за того, что в процессе напряжения, линейные молекулы пронизывают себя через кольцевые, вызывая колебания формы кольца под потоком жидкости.

Ведущий автор исследования Юечен Чжоу заявил: «Мы не видели такого поведения в чистых растворах кольцевых или линейных полимеров, поэтому это абсолютно универсальные полимеры. Явление говорит нам о том, что даже незначительный уровень загрязнение может стать причиной его возникновения».

Сделав открытие, исследователи не знают к чему может привести дальнейшее развитие устойчивых потребительских пластмасс. Однако, само понимание молекулярных свойств растворов смешанных полимеров может привести к новым методам обработки устойчивых полимерных материалов.