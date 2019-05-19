Игры разума: Воображение нас обманывает — учёные

Сегодня, 12:21

Привычные места становятся более привлекательными из-за фантазий. Мозг запоминает эмоции, а не местность.

Воображение делает с сознанием человека удивительные вещи, оно нас обманывает. Обычное, ничем не примечательное место может стать более привлекательным. Про игры разума рассказали учёные. Оказалось, что в зависимости от работы воображения менялось отношение людей к месту.

В исследовании приняли участие 18 человек. Учёные просили их представить, как они проводят здесь время со знакомыми людьми, а потом спрашивали про ощущения. Было выявлено, что у людей хорошо работает воображение: человек может представить, как будет проводить время с близкими людьми в определённом месте, которое видел недолго.

Отношение людей к месту менялось из-за того, какие эмоции вызывали визуализируемые знакомые. Если человек проводит время с тем, кого он любит, то место автоматически начинает вызывать только положительные эмоции. Интересен факт: не нужно на самом деле переживать ситуацию, чтобы сохранить положительные воспоминания в голове.

Здесь стоит сказать о том, что память и мышление начинают работать лучше, если места и предметы связать с эмоциями. Например, если человек боится, при появлении конкретного предмета он снова почувствует страх. Сознание приравнивает незнакомые явления к чему-то понятному и привычному.

Дело в том, что человеческий мозг не воспринимает неясную информацию: либо он начинает её понимать, либо попросту забывает. Такое свойство связано с необходимостью находиться в зоне комфорта и пытаться объяснить все сложные вещи через простые — материализация понятий помогает вникнуть.