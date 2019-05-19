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Учащенное и шумное дыхание некоторых видов собак объяснили мутацией гена, отвергнув теорию деформации дыхательных путей.

Такие плоскомордые собаки как бульдоги и мопсы известны не только интересным внешним видом, но и проблемами с дыханием. Специалисты считают, что виной этому неправильная форма черепной коробки, ведущая к деформированию дыхательных путей брахицефальных собак. Биологи заметили, что аналогичные дыхательные проблемы наблюдаются и у других пород, включая норвич-терьеров, чья форма черепа остается правильной вытянутой формы.

Группа генетиков из Швейцарии и Великобритании задалась данным вопросом и провела исследование генов собак. Учёные выяснили, что терьеры, мопсы и бульдоги оказались мутантами. Наследуемая мутация включает в себя наличие гена ADAMTS3, встречающегося у более чем 400 диагностируемых норвич-терьеров. Ген отвечает за развитие и работу соединительных тканей и лимфатических узлов, а его мутация позволяет накапливать в них жидкость.

Далее специалисты проверили 1300 собак более чем 100 пород. Данная мутация не была обнаружена у всех проверенных пород, но часто встречалась у бульдогов и стаффордширских терьеров. Более 80% английских бульдогов несут в себе мутацию гена на двух хромосомах. Эксперименты с удалением мутировавшего ADAMTS3 показали, что белок приводит не только к отекам, но и к деформациям черепа и мордочки собак.

Проведенное исследование поможет в дальнейших работах связанных с облегчением дыхательных способностей собак.