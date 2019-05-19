Свежевыжатые соки и фрэши признали смертельно опасными

Журнал Journal of the American Medical Association опубликовал рекомендации диетолога, который рекомендует заменить газированные напитки в ежедневном рационе на свежевыжатые соки и фрэши.
Диетолог посоветовал читателям отказаться от лимонадов, газировок и перейти на соки. Однако эксперт отметил, что пакетированные и свежевыжатые соки несут в себе смертельную опасность для человека. Все дело в том, что даже в натуральном напитке содержится большое количество сахара, а этот компонент, как известно, влияет на риск преждевременной смерти. Кроме того, судя по исследованиям ученых, сахар способствует развитию диабета и ожирения.
Таким образом даже натуральный сок в больших количествах смертельно опасен для человека. Диетолог рекомендует употреблять в день максимум 240 миллилитров сахарасодержащего напитка.
Диетологи добавили, что сок необходимо употреблять, но вт умеренных количествах. Вместе со свежевыжатым соком организм будет получать массу витаминов. Например апельсиновый сок богат на витамины С, В1, В2 и РР. Томатный сок в свою очередь очень популярен при похудении.