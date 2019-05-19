Свежевыжатые соки и фрэши признали смертельно опасными

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Журнал Journal of the American Medical Association опубликовал рекомендации диетолога, который рекомендует заменить газированные напитки в ежедневном рационе на свежевыжатые соки и фрэши.

Диетолог посоветовал читателям отказаться от лимонадов, газировок и перейти на соки. Однако эксперт отметил, что пакетированные и свежевыжатые соки несут в себе смертельную опасность для человека. Все дело в том, что даже в натуральном напитке содержится большое количество сахара, а этот компонент, как известно, влияет на риск преждевременной смерти. Кроме того, судя по исследованиям ученых, сахар способствует развитию диабета и ожирения.

Таким образом даже натуральный сок в больших количествах смертельно опасен для человека. Диетолог рекомендует употреблять в день максимум 240 миллилитров сахарасодержащего напитка.

«Фруктовые соки все еще широко воспринимаются как более здоровый вариант, чем подслащенные напитки. Однако они часто содержат столько же сахара и калорий, сколько подслащенные напитки. Хотя сахар в 100 процентах фруктовых соков имеет естественное происхождение, а не добавляется [человеком], и после усвоения организмом биологический ответ [в обоих случаях] практически одинаков», — утверждают диетологи.

Диетологи добавили, что сок необходимо употреблять, но вт умеренных количествах. Вместе со свежевыжатым соком организм будет получать массу витаминов. Например апельсиновый сок богат на витамины С, В1, В2 и РР. Томатный сок в свою очередь очень популярен при похудении.