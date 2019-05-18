Суперлюди или мутанты? Редактирование генов «поставили» на конвейер

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Сомнительный проект запускает «массовое производство» изменённых ДНК. Чем грозит это человечеству?

Американские бизнесмены выделили 38,5 млн США на развитие технологии DNA Script. В рамках программы учёные собираются создать более длинные цепочки нуклеотидов с меньшим количеством ошибок и без химических отходов. Это ускорит коммерческое применение изменённых ДНК в здравоохранении, химической промышленности и сельском хозяйстве. Фактически учёные «поставили» редактирование генов на конвейер, а чем это обернётся для человечества остаётся только гадать. Изменяют ДНК по методу CRISPT. Многие исследователи признают данный способ очень опасным и непредсказуемым.

Мнение учёных относительно редактирования генов очень разнятся. Одни полагают, что это совершенно безобидный процесс, призванный улучшить человечество. С его помощью можно избавиться от серьёзных заболеваний и сделать так, чтобы рождались «суперлюди» наделённые чрезвычайно высокими интеллектуальными способностями, отличной памятью и совершенно здоровые.

Согласно альтернативному мнению, редактирование ДНК приведёт к катастрофе в глобальных масштабах. Во-первых, ситуация может выйти из-под контроля и тогда на свет появятся не «суперлюди», а мутанты. Во-вторых, даже если получится создать существ, которые на порядок умнее ныне здравствующих людей, то где гарантия, что они в грядущем не поработят человечество?

События в сфере изменения генов развиваются стремительно и похоже их уже не остановить. Массовое создание «суперлюдей» или мутантов может уничтожить современное человечество, заменив его более совершенными биологическими видами.