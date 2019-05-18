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Дрон предназначенный для поиска и спасения людей представили на выставке «От винта».

Участниками фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества «От винта» был создан квадрокоптер предназначенный для поиска и спасения людей в разных условиях. Возможности дрона были показаны в рамках выставки вертолетной индустрии HeliRussia-2019.

Специалисты отрасли оценили характеристики беспилотника, однако полная демонстрация возможностей пройдет в рамках выставки «От винта» на аэрокосмическом салоне МАКС-2019.

Аппарат представляет собой надежную конструкцию с гибридным двигателем, позволяющим находится в воздухе до 5 часов. Основным элементом питания служит 92-й бензин. На базе устройства вмонтирована камера ночного видения, с помощью которой можно вести съемку в абсолютной темноте на расстоянии до 150 метров.

Планируется, что устройство будет применяться сотрудниками МЧС для поиска пострадавших на суше и в воде, а также для определения очагов лесных пожаров и охраны различных объектов.

Аналогичные устройства способны проводить в воздухе не больше часа, так как используют только электрическую энергию. Специалисты отрасли считают, что русский квадрокоптер побьёт мировой рекорд продолжительности полёта на ближайших испытаниях.