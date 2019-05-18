17-летний астроном сделал открытие: в соседней галактике планета вращается вокруг двух Солнц

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Изучены снимки 1100 звёзд с 2008 по 2012 год. Звёзды находятся на расстоянии 500 световых лет.

В Нью-Йорке 17-летний астроном сделал открытие - он с помощью телескопа обнаружил планету, которая вращается вокруг двух Солнц. Были собраны снимки космического пространства с 2008 по 2012 год. На них видно, что звёзды очень сильно похожи на Солнце, о чём и сообщил астроном. Вследствие этого юный астроном начал искать небесное тело, к которому они относятся.

Стоит отметить тот факт, что 17-астроном изучил снимки более 1100 звёзд, на изображениях можно увидеть, как происходили изменения в космическом пространстве. Они получились чёткими, и удалось детально разглядеть эту систему. Хотя изначально казалось, что это одна звезда.

Планета была названа Круговой, поскольку она вращается одновременно вокруг двух звёзд. Астрономы продолжают наблюдать через телескоп за тем, что сейчас происходит в соседней галактике. Звёзды находятся на расстоянии 500 световых лет от Земли, поэтому добраться туда является проблематичным.