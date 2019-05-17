Предок оказался вдвое старше: Зубы рассказали о «великом расколе» людей

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Возраст равен не менее 800 000 лет. Археологи доказали родство денисовцев с неандертальцами.

Привычный взгляд на археологию был изменён, поскольку исследователи сделали удивительное открытие. Предок человека оказался вдвое старше — он жил на 400 000 лет раньше, чем предполагали учёные: это подтвердило изучение зубов неандертальцев. Исследование было проведено UCL.

Предполагается, что разница составляет не менее 800 000 лет. Анализу подверглись темпы развития зубов у разных видов приматов. Их зубы отошли от человеческого строения намного раньше, чем можно было предположить.

Археологи отмечают, что меньше количество времени не могло пройти, поскольку это повлекло бы за собой очень быструю эволюцию зубов у первых неандертальцев, а она не наблюдается. Это говорит о том, что современные люди имеют общего предка с неандертальцами, хотя ранее доказательств не наблюдалось.

На основе этого у многих исследователей возникает вопрос, действительно ли исторический процесс складывался так, как мы думаем. Если предок оказался старше на 400 000 лет, то значит в тот период также существовала жизнь. Сейчас перед исследователями стоит цель найти дополнительные доказательства древней жизни.

Также зубы рассказали о «великом расколе» людей: есть вероятность, что миллион лет назад произошли перемены, в результате чего племена разошлись по разным землям. Археологи отмечают, что климат и условия жизни сформировали скелет древнего предка. Впрочем, несмотря на какие-то незначительные отличия, неандертальцы и денисовцы между собой похожи.