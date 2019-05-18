Сегодня, 05:00

Нейронный алгоритм может распознавать и обрабатывать голосовую и визуальную информацию.

В течение нескольких лет LG интегрирует в свои продукты технологии искусственного интеллекта. В частности, смартфоны линейки ThinQ частично используют алгоритмы машинного обучения. Новый чип позволит наделять искусственным интеллектом бытовую технику.

LG представили чип для искусственного интеллекта роботов, который позволит им стать автономными. Так, современные устройства на основе AI опираются на интернет-связи – большинство вычислений производят извне.

Нейронный чип LG позволит обрабатывать внешние сигналы на основе собственных вычислений. Это означает, что устройство само сможет проанализировать среду, что бы настроить собственную «модель поведения». Более того, современные роботы основаны на запрограммированных командах, а нейронный процессор позволит в реальном времени интерпретировать естественную речь.

Напомним, компания LG открыла лабораторию по исследованию технологий машинного обучения в Канаде. Нейронный чип стал первой разработкой нового учреждения.