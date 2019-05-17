Дальше - искусственный человек? Учёные создали синтетический геном

Сегодня, 14:07

Рукотворный аналог бактерии E. Coli доказал возможность создания человеческих клонов.

Специалисты лаборатории Совета медицинских исследований Кембриджского Университета заменили геном бактерии. Авторы эксперимента предположили, что измененная бактерия сможет использовать меньшее количество пар оснований ДНК для производства необходимых аминокислот.

Генный код бактерии составили из четырех букв, которые могут образовывать 64 комбинации, способных генерировать белки и аминокислоты. Для этого генетики отредактировали геном, заменив механизмы выработки аминокислоты серин. Затем генетический материал заменили синтетическим аналогом, который превратил бактерию в клон.

Исследования показали, что синтетическая бактерия продолжила рост, опираясь на 61 пару оснований ДНК. Это открытие позволит в будущем синтезировать новые белки, аминокислоты и бактерии.

По мнению экспертов, если медицинская этика не помешает продвинуться дальше, искусственный человек может стать ближайшим будущим, а не научной фантастикой. Инструменты, с помощью которых ученые создали синтетический геном, также могут использоваться для контролируемого выращивания человеческих клонов.