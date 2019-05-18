Учёные воспроизвели «Мону Лизу» на квантовом холсте

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Эксперимент станет поводом создать новое направление научного арта.

Учёные-физики из Квинслендского университета воспроизвели «Мону Лизу» на квантовом холсте. Первой экспериментальной работой была картина «Звездная ночь» Ван Гога, а теперь коллекция насчитывает десятки изображений. Изображения были воссозданы на квантовом «холсте» шириной человеческого волоса. Изображения проецировались и фотографировались на капле газообразного квантового вещества, известного как конденсат Бозе-Эйнштейна. Доктор Тайлер Нили из Центра передовых технологий ARC для инженерных квантовых систем из UQ сказал, что работы изначально были интересным побочным проектом наряду с более серьезными исследованиями.

«Мы никогда не стремились сделать это - мы изначально стремились лучше понять нерешенные загадки о том, как текут жидкости», - сказал доктор Нили. «Мы надеялись получить новое понимание того, как наш повседневный мир возникает из микроскопического квантового мира, помогая нам создавать новые квантово-усовершенствованные технологии. Но пока мы занимались этим, нам просто удалось создать некоторые из самых маленьких шедевров в мире».

Доктор Нили и его команда охладили газ, состоящий из атомов рубидия, до нескольких миллиардных долей градуса Цельсия выше абсолютного нуля, что при минус 273,15 градуса Цельсия является самой холодной из возможных температур.

«Газ не замерзает, поскольку он слишком разбавлен, а ведет себя как капля газообразного квантового вещества», - сказал он. «Затем мы помещаем изображение на проектор, освещаемый лазером, но вместо того, чтобы проецировать его как большое, мы отправляем его назад через микроскоп, чтобы сделать изображение крошечным. Этот свет «отпечатывает» изображение на участке шириной около 100 микрон - более или менее ширины человеческого волоса, ширина которого может варьироваться от 17 до 181 микрона». «Газ не замерзает, поскольку он слишком разбавлен, а ведет себя как капля газообразного квантового вещества», - сказал он. «Затем мы помещаем изображение на проектор, освещаемый лазером, но вместо того, чтобы проецировать его как большое, мы отправляем его назад через микроскоп, чтобы сделать изображение крошечным. Этот свет «отпечатывает» изображение на участке шириной около 100 микрон - более или менее ширины человеческого волоса, ширина которого может варьироваться от 17 до 181 микрона».

Затем можно взять изображение, которое является только черно-белым, и сделать цветные снимки, создав красное, синее и зеленое изображение, а затем объединить их на компьютере. Полученное изображение едва различимо для человеческого глаза, причем каждый пиксель представляет только около 50 атомов. Исследователи полагают, что эти начальные изображения являются впечатляющей демонстрацией квантовой материи как совершенно нового материала для производства искусства и даже намекают на создание нового направления в культуре – «научный арт».