Учёные воспроизвели «Мону Лизу» на квантовом холсте

Эксперимент станет поводом создать новое направление научного арта.
Учёные-физики из Квинслендского университета воспроизвели «Мону Лизу» на квантовом холсте. Первой экспериментальной работой была картина «Звездная ночь» Ван Гога, а теперь коллекция насчитывает десятки изображений. Изображения были воссозданы на квантовом «холсте» шириной человеческого волоса. Изображения проецировались и фотографировались на капле газообразного квантового вещества, известного как конденсат Бозе-Эйнштейна. Доктор Тайлер Нили из Центра передовых технологий ARC для инженерных квантовых систем из UQ сказал, что работы изначально были интересным побочным проектом наряду с более серьезными исследованиями.
Доктор Нили и его команда охладили газ, состоящий из атомов рубидия, до нескольких миллиардных долей градуса Цельсия выше абсолютного нуля, что при минус 273,15 градуса Цельсия является самой холодной из возможных температур.
Затем можно взять изображение, которое является только черно-белым, и сделать цветные снимки, создав красное, синее и зеленое изображение, а затем объединить их на компьютере. Полученное изображение едва различимо для человеческого глаза, причем каждый пиксель представляет только около 50 атомов. Исследователи полагают, что эти начальные изображения являются впечатляющей демонстрацией квантовой материи как совершенно нового материала для производства искусства и даже намекают на создание нового направления в культуре – «научный арт».