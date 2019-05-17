Человек может остаться единственным живым организмом на Земле – ООН

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Ученые утверждают, что вымирание животных ускорилось в тысячу раз.

В ООН выступили с докладом, в котором рассказывается о тенденциях вымирания животных. В нем говорится, что за последнее время, скорость вымирания различных видов животных набрала колоссальные обороты. Это ускорение пугает, ведь человек может остаться единственным организмом, кроме бактерий, населяющим Землю.

Само по себе вымирание – процесс естественный. На протяжении многих миллионов лет на нашей планете появлялись и исчезали различные виды. Идея о том, что каждый вид был четко подготовлен свыше и не может изменяться на протяжении многих лет уже давно не является основной.

Проблема, описанная учеными, заключается в том, что, в нормальной ситуации, период вымирания того или иного вида может занимать многие десятки миллионов лет, когда как нынешний период вымирания сократился в тысячу раз – до десятков тысяч лет, а некоторые виды животных, могут исчезнуть и за сотни лет. Ученые считают – в том, что вымирание животных ускорилось, виноват человек.

Среди основных причин вымирания приводятся: Изменение климата, искусственное нарушение среды обитания, браконьерство, истребление в сельскохозяйственных целях. Все эти причины так или иначе связаны с деятельностью человека. Уже сейчас в красную книгу внесено около 80 тысяч видов животных. У половины из них шансы прекратить существование в ближайшие сотни лет крайне высоки.