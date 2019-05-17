Искусственный интеллект создал рецепт шведского виски

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Он справился с этим всего за пару часов. Напиток будет иметь светло-золотистый оттенок, а во вкусе будут преобладать ноты белого перца, аниса и цитрусов. На полках магазинов виски появится уже осенью.

Искусственный интеллект уже не первый год принимает участие в создании пива. Его используют некоторые компании, среди которых известная всем «Carlsberg». Также компания LG в прошлом году сообщила о создании домашней пивоварни Beermkr.

Сейчас ИИ создал рецепт шведского виски. Это первый случая применения подобных технологий в производстве виски. Ранее создавались лишь «умные» графины для этого напитка, которые умели наливать его по требованию владельца.

Шведская компания Mackmyra, около 20 лет занимающаяся производством солодового виски, решила объединиться с технологами из Финляндии (компанией Fourkind) и разработчиками Microsoft. В результате им удалось создать уникальный рецепт односолодового напитка.

В Mackmyra давно хотели создать сорт виски, у которого не будет аналогов в мире. Люди с подобной задачей справлялись очень медленно, некоторым требовались годы, чтобы создать уникальную рецептуру. ИИ справился с этим всего за пару часов. Новый виски появится в продаже уже осенью этого года. Ожидается, что он будет иметь светло-золотисто оттенок, а во вкусе будут преобладать ноты белого перца, аниса, имбиря и цитрусовых.

Однако создание уникального напитка нельзя считать лишь заслугой ИИ. По мнению экспертов роль людей в этом производстве пока ещё велика. ИИ не имеет вкусовых рецепторов, поэтому дегустация и оценка пригодности и уникальности виски пока производится человеком. По мнению разработчиков в будущем и эту работу сможет выполнять искусственный интеллект.