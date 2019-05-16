Доисторическая жизнь насекомых: Клопы пересекались с динозаврами

Сегодня, 20:35

Клопы появились 115 млн лет назад. Они даже старше первых летучих мышей.

Исследования британских учёных доказали, что клопы существуют гораздо дольше, чем люди. Специалисты изучили ДНК 30 видов насекомых и выяснили, что паразиты существуют уже более 115 млн лет. Кровососущие насекомые превзошли в возрасте на 50 млн лет «первых известных хозяев» — летучих мышей. Чтобы собрать материалы для эксперимента потребовалось 15 лет и 15 учёных.

Профессор Майк Шива-Джоти сообщил, что первоначально исследование проводилось для изучения «травматического осеменения»: самцы наносят удар самке, чтобы осеменить её прямо в кровь.

Во время изучения этого особого способа размножения, экспертам удалось создать биологическую временную шкалу клопа. У насекомого происходили самопроизвольные мутации в генетическом коде.

По словам учёных, доисторическая жизнь насекомых не имела разнообразие в рационе. Клопы хоть и пересекались с динозаврами, однако кровь гигантов не употребляли. Специалисты предполагают, что это связано с отсутствием постоянного местожительства древних «драконов».

Доктор Шива-Джоти отметил, что клопы могут обладать «ахиллесовой пятой», которая скрыта в их генетическом коде. Результаты исследования помогут разобраться, каким образом паразиты развили такие уникальные вредительские черты. Возможно, с помощью открытий учёные найдут способы управлять клопами.