На разработку змеиного противоядия выделили 103 миллиона долларов

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Укусы змей убивают десятки тысяч людей в год. Причиной тому, архаичные противоядия, которое зачастую работают только для одного вида.

Независимый международный благотворительный фонд Wellcome Trust запустил исследовательскую инициативу по улучшению лечения укусов змей в бедных странах. 16 мая, организацией было выделено 103 миллиона долларов на разработку змеиного противоядия и лечение токсинов разных видов змей.

Международная инициатива по вакцине против СПИДа, поддерживает исследования по лечению укуса змеи. Её президент Марк Файнберг заявил: «Как хорошо, что после долгих лет пренебрежительного отношения, трагическая и глобальная угроза укуса змеи получит значительно большее внимание».

Укусы змей – это ежедневная проблема во многих тропических и субтропических регионах. По оценкам ВОЗ, от укусов чешуйчатых, ежегодно умирает от 81 000 до 138 000 человек. Жители сельской местности не имеют доступа к больницам и медикаментам, поэтому чаще остальных подвергаются риску.

В области разработки противоядий наука долгое время стояла на месте. Существует ряд высококачественных лекарств, однако даже они вызывают опасные побочные эффекты. Например, фатальные аллергические реакции. По этой причине, Wellcome и медицинская благотворительная организация Врачи без границ, а также местные партнеры, планируют провести сеть клинических испытаний, направленных на разработку нескольких видов качественных лекарственных препаратов.