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Уже сейчас кремниевые панели конкурируют с угольной установкой, а с появлением на рынке перовскитовых гибких батарей человечество может и вовсе отказаться от нефти.

В декабре прошлого года учёные из лаборатории в Оксфорде осветили солнечную лампу на крошечный солнечный элемент, площадью около одного квадратного сантиметра.

Устройство представляло собой две ячейки, сложенные одна поверх другой. Нижняя была изготовлена из кремния, используемого в стандартных солнечных батареях. Но сверху был перовскит, материал с кристаллической структурой, который особенно искусен в превращении света в электричество. Специальные зонды протестировало эффективность устройства и выяснили, что клетка преобразовала 28% энергии света в электричество.

Пока ни один солнечный материал не смог вытеснить кремний. Перовскиты, которые намного дешевле и могут быть сделаны в виде гибких модулей, изменят это. Уже в 2020 году компания Oxford PV планирует поставлять солнечные батареи на основе перовскита и кремния на рынок. Используя при этом немецкий завод, приобретенный в 2016 году у Bosch Solar.

Перовскитовые солнечные батареи будут дешевле, легче, энергоэффективнее и проще в производстве, чем традиционный кремний. Они могут быть помещены на окна, поверхности неправильной формы, на движущиеся транспортные средства и открыть новый диапазон использования для солнечной энергии. Сейчас основная задача исследователей сделать их прочными.

Специалисты в этой области считают, что эволюция гибких солнечных батарей сделает нефть бесполезной. Сейчас кремниевые панели уже конкурируют с угольной установкой. Перовскитовые батареи будут производить более дешёвую энергию и приблизят человечество к отказу от привычки к ископаемому топливу.