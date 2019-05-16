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Переход из лежачего положения в сидячее может вызвать огромные сдвиги в кровотоке.

Учёные из Австралии совместно с коллегами из Франции, Новой Зеландии и Великобритании сделали ошеломляющее открытие. По их словам, в мозге человека найден «командный центр», отвечающий за кровоток. Это группа клеток мозга, которые выступают в роли «главного регулятора» для сердечно-сосудистой системы, а организация работы происходит в разных частях тела.

Благодаря этому открытию, учёные смогут с точностью определить, местонахождение источника сердечно-сосудистых заболеваний (повышенное кровяное давление, сердечная недостаточность). Они провели исследования на животных моделях и создали клетки мозга, способные управлять кровотоком, под микроскопом.

Учёные обнаружили, что клетки головного мозга одновременно оказывают влияние на несколько областей тела, включая сердце и кровеносные сосуды передних и задних конечностей. Доцент Саймон МакМаллан заявил: «Многолетний вопрос всех неврологов может решиться, поскольку мы обнаружили, что клетки мозга передают свои сообщения и координируют масштабный контроль над кровотоком».

Исследователи подчеркнули важность мозгового контроля над сердцем и кровеносными сосудами. Даже простые упражнения по типу перехода из положения лежа в положение сидя, могут вызвать огромные сдвиги в кровотоке человека. Если их вовремя не предотвратить, можно поставить под угрозу всю сознательную жизнь.