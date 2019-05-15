Учёные нашли ген, отвечающий за свёрнутость раковины улитки

Вчера, 11:22

Теперь учёные могут целенаправленно изменять сторону намотки оболочки улитки.

Долгие годы учёные наблюдали за улитками и не могли понять, что влияет на свёрнутость раковины моллюска. В большинстве случаев, это правая сторона и лишь недавно они нашли ген, который может быть единственной причиной такого явления.

В одном из опытов, исследователи обнаружили, что у пресноводных улиток есть ген, который формирует правое свертывание раковины. Дальнейшие действия были очевидны. С помощью новейших инструментов, которые редактируют гены, учёные проделали опыт на улитках. Те в свою очередь мутировали, подтвердив теорию о гене, влияющем на намотку оболочки моллюска. Брюхоногие, подвергшиеся операции изменения версии гена, производят потомство с оболочками, которые свернуты влево. Такие перемены учёные смогли наблюдать уже на стадии эмбриона.

Однако для науки до сих пор неясно, как ген может самостоятельно управлять намоткой оболочки. Ученые считают, что он может кодировать специальный белок, который участвует в регуляции внутреннего скелета клеток. Они планируют провести дополнительные тесты, после чего смогут сделать официальные выводы.