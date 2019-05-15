Психологическая зависимость: Учёные объяснили почему «Игру престолов» смотрит там много людей

Вчера, 10:29

Кроме психологических факторов популярности сериалу добавляет человеческое любопытство и возможность скачивания большого количества серий.

Повышенный интерес телезрителей к сериалу «Игра престолов» заинтересовал учёных из Германии. Они провели ряд исследований и анализов и объяснили почему «Игру престолов» смотрит там много людей.

Оказалось, что фильм полностью удовлетворяет запросам зрителей, которые хотели бы чувствовать сопричастность к происходящему. По сути это психологическая зависимость.

Учёные уверены, что подобные сериалы позволяют ощущать традиционные и неизменные ценности, например, иметь друзей и принадлежать к определённому социуму. В сериале каждый может найти героя, с которым сравнивает себя, так считает профессор из университета Германии.

Кроме психологических факторов популярности сериалу добавляет человеческое любопытство. Персонажа, за которым следит человек в течение нескольких сезонов, могут неожиданно убить. Поэтому сюжет держит в напряжении на протяжении всего фильма. В других сериалах подобное можно наблюдать редко.

Также на популярность фильма может влиять формат подачи. Человек может скачать со стриминговых сервисов сразу большое количество серий, что сказывается на психике и вызывает зависимость.