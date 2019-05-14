Третья мировая под руководством ИИ: Интеллект обучат воздушному бою

Сегодня, 14:15

Об этом сообщили в Агентстве перспективных исследований США. Обучением ИИ займутся опытные инструкторы.

Сегодня искусственный интеллект побеждает самых опытных игроков в шахматы, покер и в стратегических играх. Он управляет компьютерами и с лёгкостью диагностирует сложные заболевания. Сейчас ИИ обучат реальному воздушному бою в Агентстве перспективных исследований США (DARPA). Цель разработки обеспечение прикрытия пилотируемым истребителям.

На высокой скорости и в сложных условиях пилот истребителя пока единственный успешный оператор боевой машины. США хочет сделать бои ближнего действия, требующие сверхбыстрой реакции и концентрации, полностью автоматическими и передать их в руки ИИ.

Обучением ИИ займутся опытные инструкторы. Начнётся оно в ближайшее время с азов маневрирования. В дальнейшем интеллект установят на беспилотник Skyborg. Это автономный летательный аппарат, который предназначен для сопровождения пилотируемых самолётов.

Точных сроков установки ИИ в США не раскрывают. Специалисты предполагают, что США вовсю готовится к войне и третья мировая пройдёт под руководством ИИ.