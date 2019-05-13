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Шум, грязный воздух и густая населённость плохо сказываются на психическом здоровье.

По статистике, более 50% людей живут в городах, а к 2050 году этот показатель увеличится до 70%. Урбанизация с вырубкой деревьев, уничтожением животных и среды обитания насекомых и других биологических видов, плохо сказывается на здоровье человека. Психологи из Университета Британской Колумбии в Ванкувере заявили, что жизнь в городе может вызывать душевные расстройства. Количество пациентов с шизофренией, депрессией, слабоумием, неврастенией на порядок чаще встречаются в мегаполисах, чем в деревнях. Связано это с большим уровнем стресса, густонаселённостью, быстрым темпом жизни в городах, что не способствует здоровью.

Окружающая среда гораздо грязнее в мегаполисах, нежели в сёлах. Это не удивительно, поскольку в городах намного больше авто и заводов. Вредные выбросы в атмосферу негативно сказываются в том числе и на душевном состоянии человека. Чрезмерная скученность людей приводит к хроническому стрессу. Напряжённость вызывает упаднические настроения. Страдающим нервными расстройствами всё кажется в серых тонах.

Психологами доказано, что жить на верхних этажах небоскрёбов вредно для психического здоровья. Человек тысячелетиями обитал на земле и для нервной системы очень тяжело приспособиться к новым реалиям. Пестициды, свинец, бисфенол способствуют развитию депрессии. Встретить перечисленные вещества гораздо проще в городе, нежели в деревне.

Невооружённым глазом видны противоречия. С одной стороны, в мегаполисах намного больше возможностей, особенно для молодёжи. Там можно получить хорошее образование, высокооплачиваемую работу, быстрее продвинуться по карьерной лестнице. С другой стороны, обитание в городе вызывает депрессию, психические расстройства, тяжелые заболевания из-за грязного воздуха и стресса.

Психологи рекомендуют жителям мегаполисов чаще прогуливаться в парках с деревьями, регулярно посещать тренажерные залы, бегать ради снятия напряжения. В этом случае риск развития душевного расстройства снизится.