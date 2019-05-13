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Погружение на рекордную глубину позволило обнаружить пластиковые отходы.

Американский исследователь Виктор Весково совершил рекордное погружение: на батискафе он опустился на глубину в 11 километров, достигнув самой глубокой точки Тихого океана. Исследование дна заняло четыре часа, на протяжение которых Весково обнаружил несколько морских животных, обертки от конфет и пластиковый пакет.

Экспедиция позволила найти четыре вида ракообразных, которые обитали на глубине в 6000 метров. На семи километрах удалось зафиксировать ложечного червя, а самым глубоководным обитателем оказалась розовая улитка, которую заметили на глубине в 8 километров.

Как выяснилось, скальные породы на дне океана окрашены в розовый цвет. Предположительно, это обусловлено глубоководными микробами. Самым неожиданным открытием стал пластиковый мусор, которым усыпано дно океана – пластиковые пакеты нашли на дне Марианской впадины. Это может свидетельствовать о том, что экосистема океанского дна содержит микропластики.

Недавнее исследование показало, что до 32% загрязнений мирового океана приходится на микропластики – микроскопические элементы, отделяющиеся от синтетического мусора.