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Устойчивые к антибиотикам бактерии смогут лечить хронические заболевания. Опытное применение прошло успешно.

Современная наука выделяет антибиотикорезистентные бактерии – возбудители болезней, которые могут сопротивляться медикаментозному лечению. Иногда для борьбы с подобными микроорганизмами используют бактериофаги – вирусы, убивающие бактерии. Минус этого способа - сложность: «правильный» вирус можно подобрать только опытным путем.

Британские исследователи выявили новый способ – использование генетически модифицированных вирусов. Так, в ходе исследований было найдено три бактериофага, генную структуру которых изменили. «Улучшенные» вирусы смогли точечно влиять на определенные бактерии.

Новый способ опробовали на подростке, у которого развилась резистентная легочная инфекция после операции. Пациент дважды в день получал инфузию вируса, что позволило поразить бактерии.

На данный момент проходят испытания возможных рисков, которые связаны с использованием нового метода. В будущем модифицированные вирусы позволят убить «супер бактерии», которые выработали устойчивость к антибиотикам.