В Тихом океане обнаружили «инопланетный» микроб

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У берегов Мексики обитает организм, получающий энергию из мышьяка.

Исследователи из Вашингтонского университета открыли новый вид микроорганизма, которому не требовался кислород. Открытие совершили в ходе экспедиции у берегов Мексики. Организмы обитали в участках океана без кислорода, используя для дыхания мышьяк.

Ранее считалось, что в бескислородных водах не может быть жизни. Согласно новому исследованию, древние микробы используют для дыхания механизмы адаптации, заложенные в миллионы лет назад. Речь идет о временах молодости нашей планеты, атмосфера которой была безвоздушной.

Ученые проанализировали микроорганизмы, обнаружив молекулу, которая перерабатывает мышьяк в энергию. По мнению авторов исследования, всего сотая часть всех организмов Мирового океана способны получать энергию без воздуха. На данный момент биологи изучают новую бактерию.