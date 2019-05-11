Зрение как у «хищника»: Учёные обнаружили рыбу с феноменальным зрением

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Рыба может «переключать» зрение с дневного на ночное. К этому она приспособилась в процессе эволюции: на дне очень темно.

Учёные из Университета Мэриленда сделали удивительное открытие - обнаружили рыбу с феноменальным зрением. Оказалось, что глубоководные рыбы имеют удивительные возможности глаз, которые могут видеть на глубине. Проблема заключается в том, что на большой глубине совершенно ничего не видно, а эта рыба приспособилась к донному обитанию и получила зрение как у «хищника».

Данный вид глубоководных рыб обладает превосходным зрением, которое позволяет «ловить» широкий диапазон световых волн и даже различать цвет. Подтверждением этому стало изучение геномов 101 рыбы.

Это говорит об эволюции зрения среди морских животных, зрение преобразовывалось до тех пор, пока некоторые виды рыб не получили возможность переключать режим видение с дневного на ночной.

Продолжение... Кости из прошлого: Древние вирусы освободятся из-за таяния ледников Изменение климата настолько смертельно, что ситуация уже сейчас напоминает апокалипсис, говорят археологи, опасаясь вспышек палеолихорадки. Согласно проведённому на генах исследованию, визуальные возможности глубоководной рыбы намного выше, чем предполагалось. Даже есть мнение, что это связано с необходимостью видеть добычу, а также и самим не попасть в пасть хищникам, иначе бы вид вымер.

Теперь становится понятным, на основе чего был придуман сюжет фильма «Хищник», в котором главный герой переключал своё зрение. Правда, у него был специальный шлем, а эта глубоководная рыба использует только своё зрение. Открытым остаётся вопрос, при помощи чего ей это удаётся.