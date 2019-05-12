Путешествия во времени реальны? Физик доказал теорию Эйнштейна с помощью «зеркальных часов»

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Время для тех, кто движется быстро, идёт медленнее, чем для тех, кто остаётся на месте. Увеличивая скорость, можно изменять законы времени и пространства. Это наглядно показал физик с помощью простого эксперимента.

Английский физик Брайан Кокс доказал теорию Эйнштейна. По его словам, ещё знаменитый учёный говорил о том, что с помощью «зеркальных часов» можно очень точно определять изменения времени. Эксперт расположил луч света между двумя зеркалами. Он также посадил в движущееся кресло профессора Джима Аль-Халили и дал ему в руки этот источник света. При этом на голову испытуемого был надет шлем с камерой. Таким образом, зрители могли видеть перемещение света не только со своих мест, но и глазами самого Джима.

В результате удалось установить, что движущийся путь, проделанный профессором, очевидно, длиннее, чем этот стационарный путь. То есть для зрителей Джим действительно двигался медленнее, чем для самого себя. Тем не менее, Брайан Кокс отметил, что в повседневной жизни люди этого не замечают, поскольку их скорости очень низкие. Однако если увеличить их и сделать хотя бы приблизительно равными скорости света, то разрыв будет гораздо заметнее.

Английский физик объяснил: «Если мы отправим Джима в космос на ракете со скоростью 99,5% скорости света на 5 лет согласно его часам, а затем скажем ему вернуться назад. Для него путешествие заняло бы 10 лет, но для нас, для наших часов, прошло бы 29 лет».

Таким образом, путешествия во времени действительно реальны. Это показывает даже простой эксперимент. Вся проблема в том, что, по словам многих, в прошлое путешествовать нельзя, только в будущее. Хотя есть оптимисты, которые считают, что в мире вообще нет ничего невозможного.