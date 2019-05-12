Ученые: Плутоний мог появиться еще задолго до образования планет

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Радиоактивный металл мог появиться в космосе задолго до появления Солнечной системы и других галактик. К такому выводу пришли американские ученые из университета Флориды.

Данное исследование выложено в журнале Nature. В нем рассказывается, что ученых интересовало поведение так называемых «p-процессов», которые происходят при столкновении в космосе сверхновых звезд между собой. При этом выделяется огромная энергия и вещества, которые тяжелее железа.

В своем исследовании ученые воссоздавали «p-процессы» с помощью компьютерного моделирования и наблюдали за их результатами. По их мнению, именно в результате таких процессов в космосе началось образование элементов Плутония. Весь этот процесс мог происходить за десятки миллионов лет до формирования Солнечной системы и планеты Земля. Именно в этот период, как заявляют исследователи, объемы плутония в нашей вселенной достигли максимума.

В настоящий момент Плутоний является радиоактивным элементом, который используется в производстве ядерного оружия, в качестве топлива для ядерных реакторов и как один из видов топлива для космических аппаратов.