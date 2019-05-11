Как убедить женщин рожать? VR-очки облегчают боль при родах - учёные

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Женщины боятся неприятных ощущений. Технология снизила порог боли у 57% опрошенных, её будут также использовать для лечения ожогов, тревожности и страха.

Учёные работают над созданием устройства, которое могло бы помочь женщинам не чувствовать неприятных ощущений при родах, но пока удалось только снизить болевой порог. Шлем виртуальной реальности и в самом деле уменьшает болевые ощущения, что подтверждает проведённое исследование. 57% беременных женщин отметили, что ощущения были не такими сильными, как обычно.

Если говорить о пользе устройства, то оно необходимо для исправления демографической ситуации. Стоит отметить, что женщины отказываются от родов только потому, что боятся их. Учёные отмечают опасность такой тенденции, поэтому думают, как убедить женщину рожать.

Кстати говоря, в дальнейшем данную разработку можно использовать для снятия болевого шока, тревожности и страха, а также при ожогах и других повреждениях. Сейчас в США уже проводятся эксперименты, поскольку там медикаменты имеют множество побочных эффектов, и нужно искать замену.

В целом же VR-очки облегчают боль, поскольку человек отвлекается на яркое изображение, внимание мозга переключается с болевых ощущений. Правда, есть вероятность, что со временем данный способ войдёт в привычку и не будет иметь такой эффект.