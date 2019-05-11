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Полупроводники, которые можно будет использовать в квантовых компьютерах разработаны специалистами Сибирского отделения РАН.

Группой новосибирских ученых из трех институтов Сибирского отделения РАН синтезирован новый полупроводник. Специалисты считают, что сибирские учёные продвинулись в создании квантового компьютера.

Благодаря исследованию радиального движения заряженных частиц и возникающего при этом магнитного излучения (синхротронного) специалистам удалось выяснить условия необходимые для создания магнитного полупроводника нового типа.

Учёные добавили марганец в соединение «кремний-германий», что позволило создать проводник способный изменять свои свойства под действием магнитного поля.

Такие проводники значительно помогут в ускорении вычислительных мощностей квантовых компьютеров, искусственного интеллекта и серверного оборудования. Также разработчики считают, что материал может быть применен в медицинских биотехнологиях.

При помощи специализированного оборудования разработчики синтезировали материал, создавая кристаллические моно-слои кремния и германия толщиной в один атом. Сибирские учёные определили, что для усиления проводящих свойств доля марганца в структуре должна составлять 2%. Зарубежные специалисты из Китая, Франции и США, работающие с такими же полупроводниками, не додумались применить марганец в своих работах.

Ученые планируют продолжить исследования и дальше, а в 2024 году перейти в Центр коллективного пользования «СКИФ» во время его открытия. В данном центре будет располагаться новый тип источника синхротронного излучения.