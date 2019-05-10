Восстала из мертвых: Ученые обнаружили птицу, которая вымерла 136000 лет назад

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Белогорлые рельсы были уничтожены в результате наводнения на атолле в Индийском океане. Недавно экспертам удалось обнаружить их на этом же месте.

По словам специалистов, птица «восстала из мертвых» благодаря процессу итеративной эволюции (повторная эволюция от одного и того же предка). Этот вид много раз изменял структуру своего тела. Например, белогорлые рельсы стали нелетающими, когда их колонизировали. Зоологи считали, что эта птица вымерла 136000 лет назад. Ученые обнаружили представителя белогорлых рельс из последней выжившей группы, которая все еще находится на атолле в Индийском океане.

Это не единственная находка, которая покорила орнитологов в последнее время. В конце апреля зоологам удалось обнаружить сразу два вида ранее неизвестных птиц. Ареалом представителей отряда воробьинообразных является острова архипелага в Индонезии. Птицы теперь носят названия белоглазка Вакатоби и белоглазка Ванги-Ванги.

Ученые надеются, что власти помогут сохранить эту природную среду и признают местность охраняемой зоной. Иначе человечество потеряет новые виды животных до их открытия.