Искусственный холодильник: Учёные намерены «заморозить» полюса

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Альтернатива глобальному потеплению выглядит нереально, но это вскоре может стать единственным шансом спасти Землю.

Учёные в Кембридже планируют создать исследовательский центр для разработки новых способов восстановления климата Земли. Он будет рассматривать радикальные подходы, такие как повторное охлаждение полюсов Земли и удаление CO₂ из атмосферы. Центр создается из-за опасений, что нынешние подходы сами по себе не остановят опасного и необратимого ущерба планете. Эта инициатива является первой в своем роде в мире и может привести к значительному сокращению выбросов углерода.

«То, что мы сделаем в течение следующих 10 лет, определит будущее человечества на следующие 10 000 лет. В мире нет крупного центра, который бы сосредоточился на этой одной большой проблеме», - сказал он BBC News.

Некоторые из описанных подходов, часто известны как геоинженерия. Доктор Эмили Шакбург, специалист по климату в Кембриджском университете, сказала, что задачей нового центра будет «решение проблемы климата». Центр по восстановлению климата является частью инициативы Университета по углеродно-нейтральным фьючерсам. Он объединит учёных и инженеров с обществоведами.

Учёные намерены «заморозить» полюса и создать искусственный холодильник. Одна из наиболее многообещающих идей для повторного замораживания полюсов - «осветлить» облака над ними. Идея состоит в том, чтобы перекачивать морскую воду до высоких мачт на неуправляемых кораблях через очень тонкие форсунки. Это производит крошечные частицы соли, которые впрыскиваются в облака, что делает их более широко распространенными и отражающими, и таким образом охлаждает области под ними. Другой новый подход - вариант идеи, называемой улавливанием и хранением углерода. Эта идея предвидит сбор выбросов углекислого газа от угольных или газовых электростанций или металлургических заводов и хранение их под землёй. Другие идеи, которые будет изучать центр, включают озеленение океанов, чтобы они могли поглощать больше CO₂.

Такие схемы включают в себя удобрение моря солями железа, которые способствуют росту планктона. Предыдущие эксперименты показали, что они не поглощают достаточное количество CO2, чтобы сделать схему целесообразной и могут нарушить экосистему. Но, по словам профессора Каллума Робертса из Йоркского университета, подходы, которые в настоящее время считаются выходящими за рамки возможного, должны быть рассмотрены и, если возможно, реализованы.